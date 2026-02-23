Зеленский намекнул на выведение из строя ретрансляторов для «Шахедов» в Беларуси 15 23.02.2026, 14:23

Владимир Зеленский

Несколько из них не работает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько ретрансляторов для российских «Шахедов» в Беларуси уже не работают. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью «Зеркало»:

— Я не буду говорить, каким способом, но наши ребята занимались тем, чтобы три-четыре ретранслятора уже не работали на территории Беларуси. У нас просто нет другого выхода, иначе будут продолжаться атаки на нашу землю. И с этого направления теперь летает гораздо меньше, хочу вам сказать.

А «Орешник» — по моему мнению, НАТО должно смотреть на него, как на легитимную цель. Ну, а мы будем наблюдать, оценивать эту угрозу.

Я просто говорю, что Лукашенко совершает большую ошибку. Вопрос не только в «Орешнике». Все видят, что из него сейчас делают большое шоу. Они еще [в Беларусь] весь этот комплекс не завезли, а только соответствующие машины, а уже представляют все так, словно [все там есть]. Пугают Европу. Но Лукашенко зря так играется, потому что после этих шагов, безусловно, уже не спрашивая его, россияне ввезут «Орешник» на территорию вашего государства.

Еще одна история — я знаю, что они [Лукашенко и Путин] говорят о совместных военных учениях на территории Беларуси. Мы посмотрим, насколько они в реальности будут большими. Когда они в последний раз были массовыми, вы помните, началось наступление на территорию Украины (речь об учениях «Союзная решимость» в феврале 2022 года, с которых началось полномасштабное вторжение России. — Прим. ред.). Поэтому все это большие риски для Украины — это точно. И, я считаю, большие риски для белорусов.

