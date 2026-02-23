Зеленский: НАТО следует рассматривать «Орешник» в Беларуси как легитимную цель 4 23.02.2026, 15:18

3,168

Владимир Зеленский

Есть риск втягивания белорусов в войну.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Зеркало» заявил о риске полноценного втягивания Беларуси в войну против Украины:

— Считаю, что он [Путин] втягивает белорусов. Втягивает — но это не значит, что белорусские солдаты, военные, пограничники сегодня придут на нашу территорию. Как я уже говорил, сейчас другая война — можно втягивать технологично.

Он вовлекает размещением своих вспомогательных технических сил на вашей территории. [И поэтому] уже не может Лукашенко сказать: «Я не контролировал [ракеты], это раньше здесь стояло, и потому оно полетело». Но таких дронов, как сейчас, не было до начала войны, таких ретрансляторов не существовало, какими они пользуются, никакого «Орешника» физически на территории Беларуси не было. И он не может просто так появиться. Вот о чем я говорю. Извините, что столько раз [повторяюсь]. Знаете, чувствую риск. Чувствую.

Также Зеленский убежден, что НАТО следует рассматривать размещенные РФ на территории Беларуси ракеты средней дальности «Орешник» как легитимную военную цель.

Зеленский указал, что РФ и Беларусь устраивают «шоу» с размещением «Орешника» на белорусской территории, поскольку пока туда не завезли весь комплекс, а «только соответствующие машины».

По его убеждению, целью этих действий является запугивание Европы.

«На мой взгляд, НАТО нужно рассматривать „Орешник“ как законную цель. Украина со своей стороны оценит эту угрозу... Но Лукашенко не стоит играть в игры, потому что после этих шагов, уже не консультируясь с Лукашенко, россияне ввезут „Орешник“ на территорию Беларуси», – сказал Зеленский.

