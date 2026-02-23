Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти

Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти3
Такой запрет рассматривается в рамках нового 20-го пакета санкций ЕС.
Евросоюз должен работать над полным запретом морских перевозок для экспорта российской нефти в рамках 20-го пакета санкций Евросоюза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом.
«Мы должны продвигаться вперед по 20-му пакету санкций Европейского союза, и обсуждения состоятся в ближайшие дни. Нам необходимо работать над полным запретом на оказание морских услуг для экспорта российской нефти, активизировать наши совместные усилия против так называемого российского теневого флота», — сказал он.
Евросоюз может ввести полный запрет морских услуг, связанных с поставками российской нефти, даже если такой шаг не поддержат страны G7, заявил ранее еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.
Инициатива о таком запрете является ключевым разделом 20-го пакета санкций против России, который ЕС рассчитывает утвердить до 24 февраля. Она призвана заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.