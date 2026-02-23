Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч 2 23.02.2026, 21:12

Фото: Getty Images

Случай вызвал дискуссию относительно рисков автономных ИИ-систем.

Эксперимент с созданным сотрудником OpenAI автономным ИИ-агентом завершился потерей активов на сумму около $250 тыс. Бот под названием Lobstar Wilde управлял криптовалютным портфелем объемом $50 тыс. с задачей нарастить капитал до $1 млн, но перевел все деньги другому пользователю, сообщает Rozetked.

В рамках проекта пользователи выпустили мем-токен LOBSTAR и указали кошелек ИИ-агента в качестве получателя 5% эмиссии. Токен функционировал на блокчейне Solana, что обеспечило быструю ликвидность и волатильность актива.

Однако один из пользователей социальной сети X (ранее Twitter) обратился к боту с просьбой перевести 4 SOL (около $320), сославшись на необходимость лечения родственника. В процессе транзакции ИИ неверно интерпретировал параметры запроса и отправил все свои токены LOBSTAR — порядка 50 млн единиц — вместо расчетных 50 тыс. В денежном выражении на момент перевода это соответствовало приблизительно $250 тыс.

Предполагается, что ошибка связана с некорректной обработкой данных API и масштабированием числа токенов.

Сам ИИ-агент публично признал ошибку, опубликовав ироничный комментарий о неверно совершенной транзакции. Случай вызвал дискуссию в криптосообществе относительно рисков автономных ИИ-систем, принимающих финансовые решения без дополнительного человеческого контроля.

