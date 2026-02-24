Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку 6 Петр Олещук

24.02.2026, 11:54

6,100

Петр Олещук

Украина в этой истории точно не выглядит виновницей.

Накануне 4 годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину две страны Европейского союза (Венгрия и Словакия) выступили с жёсткими претензиями к Киеву, обвиняя Украину в том, что она «остановила транзит» российской нефти и тем самым якобы поставила под удар их энергетическую безопасность. В ход пошли угрозы прекратить экспорт дизельного топлива и электроэнергии в Украину, заблокировать новые санкции против России и даже европейский кредитный пакет для Киева. В их риторике прозвучала простая, но очень удобная формула: «Украина виновата в том, что нам не хватает российской нефти».

Если, однако, отойти от эмоций и внимательно разобрать цепочку событий, станет ясно, что претензии к Украине не просто безосновательны, они скрывают гораздо более глубокую проблему. Добровольную зависимость Братиславы и Будапешта от российской нефти.

Отправной точкой нынешнего кризиса стала атака России на инфраструктуру Украины. В конце января 2026 года российский ракетно-дроновый удар по объектам на западе Украины повредил участок нефтепровода «Дружба». После удара прокачка была остановлена. Физически продолжать транзит по повреждённой трубе оказалось невозможным. Иными словами, речь идёт о классическом форс-мажоре. Тем не менее именно Украина оказалась назначена «виновной» в словах руководителей Венгрии и Словакии.

Венгерские и словацкие власти заявили о прекращении экспорта дизельного топлива на украинский рынок, прямо связав это с остановкой поставок российской нефти по «Дружбе». Словацкий премьер Роберт Фицо пошёл ещё дальше и выставил ультиматум. Мол, если транзит не будет восстановлен в кратчайшие сроки, Словакия прекратит поставки электроэнергии в Украину. На этом фоне венгерский премьер Виктор Орбан объявил о намерении блокировать новый пакет санкций ЕС против России и выделение крупного кредитного пакета для Украины, пока по трубе снова не потечёт российская нефть.

В официальных заявлениях эти шаги подаются как вынужденные меры. Мол, Украина «затягивает ремонт», сознательно тормозит восстановление транзита и, таким образом, играет с энергетической безопасностью соседей. Однако факты говорят другое. Нефтепровод был повреждён не в результате какого-то одностороннего решения Украины, а вследствие российского удара. Ремонтировать инфраструктуру в зоне, которая регулярно обстреливается, – это не просто техническая задача, а вопрос безопасности людей, а также гарантий того, что отремонтированную секцию не уничтожат следующими ракетами. В подобных условиях любые сроки восстановительных работ неизбежно растягиваются, и ни один ответственный оператор не станет давать политические обещания, игнорируя фактор войны.

Параллельно в самой Словакии уже говорят о переориентации на альтернативные поставки через другие направления, в том числе через хорватский терминал на Адриатике. Власти заявляют, что готовы временно использовать стратегические запасы и перейти на новые логистические цепочки. Это означает, что при желании и политической воле у Братиславы есть возможность снизить зависимость от «Дружбы», не превращая Украину в инструмент давления.

Европейская Комиссия, оценивая ситуацию, не увидела непосредственной угрозы энергетической безопасности этих двух стран и чётко дала понять, что не собирается давить на Киев с целью навязать ему ускоренный ремонт трубопровода ценой безопасности. С моральной точки зрения претензии Венгрии и Словакии выглядят ещё более сомнительно. Почти все страны ЕС за последние годы радикально сократили или вообще прекратили импорт российских энергоносителей, Это был трудный, но осознанный выбор в пользу стратегической безопасности и солидарности с государством, ставшим жертвой агрессии.

Будапешт и Братислава настойчиво добивались исключений для себя, сохраняя зависимость от «Дружбы» и продолжая покупать нефть у страны, которая ведёт войну на уничтожение против их соседа и формального партнёра по ЕС. Когда же Россия сама ударила по трубе, эти правительства не направили гнев на Кремль, а обрушили его на Киев.

Такой подход не только аморален, он идеально вписывается в стратегию Кремля, который годами пытается поссорить союзников внутри ЕС.

Но история с «Дружбой» – это не только про справедливость или несправедливость по отношению к Украине. Это история о том, как две страны сознательно зашли в энергетическую и политическую ловушку. В то время как большинство европейских государств постепенно снижали зависимость от российских ресурсов, Венгрия и Словакия сохраняли ставку на дешевую нефть из России, получая краткосрочные экономические преимущества, но делая свою энергетику заложницей одного источника. Любой сбой (технический, военный или политический) автоматически превращается для них в кризис.

Теперь, вместо того чтобы признать эту стратегическую ошибку и сделать рывок к настоящей диверсификации, их правительства тратят политический капитал на шантаж собственных партнёров по ЕС и давление на Украину. Такая линия поведения неизбежно ведёт к изоляции внутри самого Европейского союза. Экономически эта стратегия тоже выглядит проигрышной. Даже если «Дружбу» удастся отремонтировать, общий тренд останется неизменным. ЕС будет продолжать политику отказа от российских энергоносителей, компании по-прежнему будут с осторожностью смотреть на вложения в страны, слишком тесно связанные с Москвой, а каждый новый кризис постепенно подталкивать венгерскую и словацкую экономику к более болезненному и резкому разрыву с «дешёвой» нефтью.

Парадокс в том, что страна, которая четвёртый год живёт в условиях полномасштабной войны, демонстрирует готовность к энергетической трансформации и интеграции в общеевропейскую политику безопасности, тогда как некоторые её партнёры по Союзу цепляются за «дружбу» с российской нефтью.

Украина в этой истории точно не выглядит виновницей. Она – транзитёр, по территории которого идёт война, страна, которая предлагает решения и несёт наибольшие потери. А вот правительства Венгрии и Словакии действительно загоняют свои страны в ловушку.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

