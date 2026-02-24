Американская компания совершила прорыв в гиперзвуковых технологиях 4 24.02.2026, 18:09

4,712

Срок изготовления основных компонентов стал в десять раз короче.

Американская оборонная компания существенно продвинула технологии производства гиперзвуковых воздушно-реактивных двигателей, сократив время изготовления ключевых компонентов в десять раз. Разработка ведется в рамках инициативы GAMMA-H, направленной на создание прототипа высокопроизводительной системы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили в L3Harris Technologies, инженеры сосредоточились на выборе материалов, оборудования и масштабируемых процессов, которые позволят выпускать гиперзвуковые силовые установки быстрее и дешевле. В декабре 2025 года компания получила запрос на производство 60 гиперзвуковых ракетных двигателей для Kratos Defense & Security Solutions.

Основой прорыва стала технология 3D-печати деталей из порошковых металлов — никелевых суперсплавов и тугоплавких материалов, способных выдерживать экстремальные температуры и давление в работе скрамджетов. Аддитивное производство позволяет создавать сложные внутренние каналы охлаждения, топливные магистрали и решетчатые усиления, недоступные для традиционной механической обработки.

Для повышения эффективности L3Harris внедрила роботизированную подачу деталей, автономный контроль печати и сенсоры, отслеживающие качество плавления и точность слоев. Объединение множества элементов в единые печатные модули снижает количество деталей, креплений и сварки.

Пентагон поддержал проект и выделил $22 млн на расширение технологий производства гиперзвуковых двигателей. Итоговая цель — полностью цифровая линия, превращающая металлический порошок в готовую силовую установку с минимальной зависимостью от внешних поставщиков.

По словам представителей компании, такой «завод будущего» обеспечит быстрый выпуск компонентов, снижение стоимости и повышение надежности систем для гиперзвуковых полетов.

