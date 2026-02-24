Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США 6 24.02.2026, 19:07

4,350

Контракт, предполагающий передачу Тегерану сверхзвуковых ракет СМ-302, почти согласован.

Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет на фоне угрозы ударов США по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным осведомленных источников, контракт на поставку китайских ракет CM-302 практически согласован, однако стороны пока не определили сроки передачи вооружений. Речь идет о сверхзвуковых ракетах с дальностью поражения около 290 км. Их ключевая особенность, как пишет Reuters, заключается в способности обходить корабельные системы ПВО за счет предельно малой высоты и высокой скорости полета. Китай представил СМ-302 в 2016 году.

Как отмечают два эксперта в области вооружений, появление таких ракет на вооружении Ирана серьезно усилит его ударный потенциал и создаст дополнительные риски для кораблей Военно-морских сил (ВМС) США, присутствующих в регионе.

Reuters пишет, что ему не удалось выяснить, сколько ракет могла включать потенциальная сделка, какую сумму согласился заплатить Иран и готов ли Китай заключать соглашение сейчас, на фоне обострения напряженности в регионе. МИД Китая заявил агентству, что ему ничего не известно о переговорах по сделке. Белый дом также не дал прямого комментария, указав, что президент США Дональд Трамп ясно выразился о жестких мерах в случае провала сделки с Ираном.

«У Ирана есть военные соглашения и соглашения в сфере безопасности со своими союзниками, и сейчас самое подходящее время, чтобы воспользоваться этими соглашениями», — заявил Reuters представитель иранского МИДа.

По словам источников агентства, переговоры Тегерана и Пекина по ракетам, начавшиеся как минимум два года назад, ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, в ходе которой США нанесли удары в том числе по ядерным объектам страны.

По словам двух источников, летом прошлого года, когда переговоры вышли на финальную стадию, высокопоставленные иранские военные и чиновники посетили Китай, включая замминистра обороны Ирана Масуда Ораи. О его визите, пишет Reuters, ранее не сообщалось.

Reuters отметило, что ракеты, поставка которых может прорабатываться в рамках переговоров, нарушат эмбарго ООН на поставки оружия, впервые введенное в 2006 году и продленное в сентябре прошлого года. Иран относится к странам, на которые распространяется запрет.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном возросла во время насильственного подавления массовых протестов в Иране в декабре. В ответ Вашингтон усилил военное присутствие на Ближнем Востоке. Ситуацию также осложняют разногласия по ядерной программе Тегерана. Трамп не исключал ограниченного удара по Ирану, чтобы вынудить его к сделке. 19 февраля он заявил, что мир узнает о судьбе Ирана через десять дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com