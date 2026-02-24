В Украину прибыл пакет с ракетами для ПВО Patriot 2 24.02.2026, 21:44

3,524

Об этом сообщил Зеленский.

Два дня назад в Украину прибыл большой пакет ракет для систем ПВО, заявил президент Владимир Зеленский на заседании «Коалиции решительных» в Киеве.

В частности, в пакет входят ракеты РАС-2 и РАС-3 для системы Patriot, сказал он. Украинский лидер пояснил, что это только часть пакета, недавно профинансированного партнерами, и вскоре ожидается еще одна поставка.

Последний раз Зеленский сообщал о получении нового пакета ракет для ПВО 16 января. Уже 24-го числа он объявил о договоренности с США по поставкам ракет РАС-3 для Patriot. Ранее он говорил, что Киеву не хватает ракет для американских систем ПВО Patriot, а также для европейских комплексов. По его словам, приходится лично «выбивать» каждую партию ракет из стран Европы и США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com