В Украину прибыл пакет с ракетами для ПВО Patriot

В Украину прибыл пакет с ракетами для ПВО Patriot2
- 24.02.2026, 21:44
Об этом сообщил Зеленский.
Два дня назад в Украину прибыл большой пакет ракет для систем ПВО, заявил президент Владимир Зеленский на заседании «Коалиции решительных» в Киеве.
В частности, в пакет входят ракеты РАС-2 и РАС-3 для системы Patriot, сказал он. Украинский лидер пояснил, что это только часть пакета, недавно профинансированного партнерами, и вскоре ожидается еще одна поставка.
Последний раз Зеленский сообщал о получении нового пакета ракет для ПВО 16 января. Уже 24-го числа он объявил о договоренности с США по поставкам ракет РАС-3 для Patriot. Ранее он говорил, что Киеву не хватает ракет для американских систем ПВО Patriot, а также для европейских комплексов. По его словам, приходится лично «выбивать» каждую партию ракет из стран Европы и США.