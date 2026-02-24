закрыть
26 февраля 2026, четверг, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украину прибыл пакет с ракетами для ПВО Patriot

2
  • 24.02.2026, 21:44
  • 3,524
В Украину прибыл пакет с ракетами для ПВО Patriot

Об этом сообщил Зеленский.

Два дня назад в Украину прибыл большой пакет ракет для систем ПВО, заявил президент Владимир Зеленский на заседании «Коалиции решительных» в Киеве.

В частности, в пакет входят ракеты РАС-2 и РАС-3 для системы Patriot, сказал он. Украинский лидер пояснил, что это только часть пакета, недавно профинансированного партнерами, и вскоре ожидается еще одна поставка.

Последний раз Зеленский сообщал о получении нового пакета ракет для ПВО 16 января. Уже 24-го числа он объявил о договоренности с США по поставкам ракет РАС-3 для Patriot. Ранее он говорил, что Киеву не хватает ракет для американских систем ПВО Patriot, а также для европейских комплексов. По его словам, приходится лично «выбивать» каждую партию ракет из стран Европы и США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип