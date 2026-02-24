В Вильнюсе белорусы с бело-красно-белыми флагами приняли участие в митинге солидарности с Украиной 1 24.02.2026, 23:29

1,946

Фоторепортаж.

В Вильнюсе в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину прошел митинг солидарности и марш в поддержку Украины. К акции присоединились литовские и зарубежные политики, дипломаты около 30 стран, а также белорусы с бело-красно-белыми флагами, передает «Белсат».

Среди участников были председатель Сейма Литвы Юозас Олекас, премьер-министр Литвы Инга Ругинене, послы около 30 стран мира и другие политические деятели Литвы и Украины.

После митинга люди двинулись маршем к Лукишской площади, где состоялся концерт в поддержку Украины «Laisvė šviečia 2026. Radarom!». В рамках акции собирали средства на роботизированные системы для защиты украинских солдат (наземные боевые роботы, робот-интерцепторы, системы эвакуации).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com