В Вильнюсе белорусы с бело-красно-белыми флагами приняли участие в митинге солидарности с Украиной

В Вильнюсе белорусы с бело-красно-белыми флагами приняли участие в митинге солидарности с Украиной1
- 24.02.2026, 23:29
- 1,946
Фоторепортаж.
В Вильнюсе в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину прошел митинг солидарности и марш в поддержку Украины. К акции присоединились литовские и зарубежные политики, дипломаты около 30 стран, а также белорусы с бело-красно-белыми флагами, передает «Белсат».
Среди участников были председатель Сейма Литвы Юозас Олекас, премьер-министр Литвы Инга Ругинене, послы около 30 стран мира и другие политические деятели Литвы и Украины.
После митинга люди двинулись маршем к Лукишской площади, где состоялся концерт в поддержку Украины «Laisvė šviečia 2026. Radarom!». В рамках акции собирали средства на роботизированные системы для защиты украинских солдат (наземные боевые роботы, робот-интерцепторы, системы эвакуации).