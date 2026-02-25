Появились новые данные о подрывнике на Савеловском вокзале Москвы 25.02.2026, 9:59

Взорвавший машину ГАИ мужчина в 2023-м мог служить в армии.

Следственный комитет России и связанные с силовиками телеграм-каналы 24 февраля распространили данные 22-летнего уроженца Удмуртии (Россия), который, по данным следствия, накануне взорвал машину дорожно-патрульной службы на Савеловском вокзале Москвы. Погибший на месте молодой человек в 2022 году работал на «КамАЗе», а в 2023-м мог служить в армии, свидетельствуют утечки, проанализированные «Агентством».

Российские следователи рассказали, что фигурант уголовного дела приехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга. Телеграм-канал Mash уточнил, что мужчина родом из города Можга, а зовут его Сергей М.

Полное имя подозреваемого — Сергей Молчанов, сообщил «ВЧК-ОГПУ». По данным канала, он около трех лет назад был призван на срочную службу, спустя полгода подписал контракт с Минобороны и переехал в Санкт-Петербург, где служил на военном складе. После взрыва сотрудники ФСБ задержали двух братьев Молчанова в Можге и отвезли их в Ижевск, утверждает «ВЧК-ОГПУ».

По информации «Агентства», Сергей Молчанов в 2019-м окончил школу, в июле 2022-го — Можгинский агропромышленный колледж. На последнем курсе он по срочным договорам работал электросварщиком в прессово-рамном цехе на «КамАЗе» и подсобным рабочим на можгинском деревообрабатывающем предприятии «Красная звезда». При кредитовании Молчанов также указывал, что работает кладовщиком на можгинской фабрике «Чудо-дерево».

Молчанов также, вероятно, служил в армии. Об этом свидетельствуют снятые в Петербурге фото и видео, которые публиковал он сам и его сослуживцы с августа 2023 года по январь 2024-го. Эти материалы позволяют предположить, что и сам Молчанов проходил службу либо как контрактник, либо как срочник. Но его снимков в военной форме обнаружить не удалось. В последние годы Молчанов мог жить в Петербурге, подтверждают утечки.

Напомним, ночью 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв. Рядом с эпицентром находилась машина ДПС, в результате погиб лейтенант полиции и подрывник. Инциденту предшествовали три взрыва в Украине, целью которых были украинские полицейские.

Президент России Владимир Путин во вторник на коллегии ФСБ прокомментировал взрыв. Он сказал, что подрывник, скорее всего, был завербован через интернет и не знал о взрывном устройстве.

— Уже сейчас ясно, что, судя по всему, это такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционного взорвали и его, и предполагаемый объект атаки. Скорее всего, он и не знал-то ничего, — сказал Путин.

