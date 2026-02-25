В Минске силовики накрыли целую сеть call-центров 6 25.02.2026, 14:23

2,820

Задержаны десятки человек.

В Минске пресечена деятельность четырех мошеннических call-центров, сообщили утром 25 февраля в пресс-службе Следственного комитета.

17 февраля силовики задержали 55 человек, причастных, по версии следствия, «к деятельности международной организованной преступной группы».

По информации МВД, фигуранты действовали более пять лет. Их жертвами стали тысячи человек из более чем 180 стран.

Два call-центра аферистов работали в Минске и имели единый дистанционный центр управления. Их функционирование обеспечивали семь отделов, имевших различную мошенническую специализацию.

Чтобы преступная схема не вызывала вопросов у властей, злоумышленники зарегистрировали в нашей стране три фирмы. Их видами деятельности были: создание рекламы, оказание IT-услуг, деятельность телефонных справочно-информационных служб

Злоумышленники похищали деньги своих жертв под видом инвестиционной деятельности на рынке Forex.

Клиентов они привлекали через таргетированную рекламу. Объявления отправляли пользователей на подконтрольные злоумышленникам сайты — всего было установлено более 900 таких ресурсов.

«Через электронные анкеты они собирали данные граждан и, представляясь «финансовыми специалистами», убеждали их переводить деньги на фиктивные счета», — рассказали в СК.

Далее на поддельных платформах аферисты имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали продолжать вносить все новые суммы.

В действительности денежные средства потерпевших оседали на «дроповских» счетах либо в криптокошельках. Чтобы скрыть мошенническую схему и усыпить бдительность «инвесторов», на подконтрольных платформах им предоставлялись поддельные отчеты и ложные сведения о доходности операций, созданные с использованием инфографики и иных визуальных материалов.

Как рассказали в Следственном комитете, ежемесячный оборот одного из мошеннических центров составлял от 600 тысяч до 2 млн долларов. Средний возраст участников — от 20 до 38 лет. Большинство имеют высшее образование, семью и стремятся к легкому заработку. Сотрудники отдела первичной обработки потерпевших получали в месяц около 500 долларов. Их коллеги, которые продолжали склонять жертв к инвестированию, получали от 1000 долларов. Многие из фигурантов на допросах рассказали, что их зарплата составляла от 3000 до 4000 долларов. Руководитель двух call-центров в Минске получал в районе 5000 долларов.

По уголовному делу проведено 78 обысков. Изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, документы и электронные носители информации. Также обнаружено более 700 тысяч рублей и 11 автомобилей. Наложен арест на 47 счетов подконтрольных субъектов хозяйствования — на них заблокировано свыше 1 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com