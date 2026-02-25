В Польше белоруса могут лишить международной защиты за использование «паспорта Новой Беларуси» 3 25.02.2026, 15:43

Использование подобных «документов» попадает под действие статьи 270 Уголовного кодекса Польши.

В Польше белоруса могут лишить международной защиты за использование паспорта Новой Беларуси. Об этом сообщила правозащитная инициатива Partyzanka.

По данным правозащитников, белорус при очередной замене ВНЖ использовал так называемый «паспорт Новой Беларуси» как «документ, подтверждающий личность». В отношении него начали дело о лишении международной защиты в Польше.

Инициатива предупреждает, что в Польше использование символического документа (паспорта, студенческого удостоверения, водительского удостоверения и т.п.) как настоящего официального документа может повлечь негативное влияние на миграционный статус, риски отказа в разрешениях на пребывание и уголовную ответственность.

«Вопрос не сводится к тому, «примет ли документ миграционная служба». Сам факт использования такого документа может стать основанием: для дополнительных проверок, для вызова на интервью, для анализа поездок и документов, для начала процедуры лишения статуса», — отметили в инициативе.

Там напомнили, что такой документ нельзя использовать в процедурах легализации пребывания, в государственных органах, при получении виз, использовать для пересечения границы, в том числе при авиаперелетах, оформлять с ним кредит, займ или рассрочку, заключать с таким документом договор, если другая сторона воспринимает документ как настоящий (например, аренда жилья), использовать у нотариуса.

Кроме того, юристы предупредили, что в Польше использование символического документа (паспорта, студенческого удостоверения, водительского удостоверения и т.п.) как настоящего официального документа может повлечь уголовную ответственность.

Речь идет о ситуациях, когда человек:

предъявляет такой документ как подлинный;

использует его для подтверждения личности;

получает на его основании услуги или права.

Такие действия могут подпадать под положения статьи 270 §1 Уголовного кодекса РП.

«В случае получения кредита или займа могут возникнуть дополнительные уголовно-правовые риски», — предупреждают правозащитники.

