На трассе Брест — Малорита откроют корчму с кальяном и «музеем ВОВ» 25.02.2026, 16:05

В заведении планируют совместить бар, дискотеки и «музей» с военной атрибутикой.

На пересечении дорог Брест — Малорита — Кобрин в здании бывшего поста ГАИ в ближайшие месяцы планируют открыть корчму «Мандариновый гусь», сообщает @BGazeta.

Проект анонсировал провластный блогер ПалВаныч из Кобрина. По его словам, это хорошая новость не только для жителей Малориты. Заведение будет сочетать бар, дискотеки и кальян с уголком-музеем Великой Отечественной войны.

Именно такая концепция вызвала критику у части беларусов. Некоторые считают, что формат с алкоголем и развлекательными мероприятиями плохо совместим с военной тематикой, а само заведение может не просуществовать долго.

По словам блогера, на первом этаже разместятся барная стойка, столики и телевизор. На втором этаже организуют «небольшой уголок музея ВОВ», где планируют проводить встречи с ветеранами, которые могут рассказывать о войне.

В видео блогер поговорил с владелицей будущей корчмы Инной. Она отметила, что идея открытия появилась под влиянием семьи из России.

«Инициатива пришла из Российской Федерации. Название тоже оттуда, это любимое название заведения моих детей, где мы отдыхаем. Вот и решили воплотить это в нашу мечту, открыть здесь», — рассказала Инна.

По ее словам, заведение будет рассчитано на отдых и встречи людей 40+, а в VIP-зале появится кальян.

«Вход там будет платный. Соответственно, и обслуживание будет совсем другим. Будет посуда, связанная с Великой Отечественной войной. Думаю, понравится. Надеюсь, в первую очередь малоритчане поддержат нашу инициативу. Приедут, посмотрят, будут отдыхать».

