Часть трупов даже не закапывали: шокирующие детали падежа скота под Клецком 25.02.2026, 18:06

Животных частично засыпали снегом, не соблюдая санитарные нормы.

В хозяйствах Клецкого района выявили серьезные нарушения ветеринарно-санитарных норм, связанные с утилизацией трупов умерших животных. Об этом сообщила местная прокуратура.

Прокурорские проверки показали, что в ряде сельскохозяйственных организаций не соблюдались правила захоронения и уничтожения трупов животных и продуктов животного происхождения.

В одном из случаев мертвое животное и его останки хоронили не на специально предназначенном скотомогильнике, а на прилегающей территории, которая не была огорожена. Из-за этого доступ к разлагающимся тушам могли иметь как посторонние люди, так и бродячие и дикие животные.

Часть трупов вообще не закапывали: они хранились в прицепе и просто на территории молочно-товарного комплекса. По данным прокуратуры, погибшие животные своевременно не вывозились с ферм, а необходимые условия для их сбора и утилизации не были созданы.

Также выявили факты внесения неточных сведений в документацию — в журналы регистрации приплода и отелов вносились фальшивые даты, в том числе в отношении мертворожденных телят.

В другом хозяйстве скотомогильник не был должным образом оборудован: отсутствовали ограда, крышка с замками и навес. Остатки туш складывались в яме и частично засыпались снегом.

Прокуратура подчеркнула, что такие нарушения создают угрозу распространения инфекционных заболеваний среди животных, особенно с учетом доступа диких зверей и птиц к останкам.

Руководителю райисполкома выставили требования устранить выявленные нарушения, привести скотомогильники и прилегающие территории в соответствие с ветеринарно-санитарными нормами, организовать надлежащие условия для сбора и утилизации трупов животных, провести проверку по фактам искажения документации и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности.

