Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом 25.02.2026, 22:46

На звонке были Уиткофф и Кушнер.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он заявил, что на звонке были также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в среду, 25 февраля.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Были на звонке также представители президента Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что Киев очень ценит программу PURL. Он отметил, что эта зима — самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые страна может закупать у Соединенных Штатов, «очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь».

Зеленский рассказал, что говорил с Трампом о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать представители Украины и США на двусторонней встрече, а также — о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

«Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну», — добавил украинский президент.

