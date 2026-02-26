В Могилевской области на весенний сев есть только 21% необходимых средств
- 26.02.2026, 10:22
В КГК обеспокоились.
На 16 февраля 2026 года в сельхозхозяйствах Могилевской области недостаток средств на проведение весеннего сева составляет порядка 277,7 млн рублей при необходимой сумме в 351,9 млн — это 79% от потребности.
Такие цифры приводит Комитет госконтроля области. Документ оказался в распоряжение редакции «Еврорадио».
Как говорится в документе, «не в полном объеме определены источники финансирования посевной кампании текущего года».