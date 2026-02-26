ЕС продлил санкции против режима Лукашенко 26.02.2026, 18:31

До 28 февраля 2027 года.

Совет Европейского cоюза в четверг, 26 февраля, принял решение продлить действующие санкции против Беларуси еще на один год.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Таким образом санкции против Беларуси, введенные из-за внутренних репрессий, поддержки России в войне против Украины и гибридных атак против стран ЕС, остаются в силе до 28 февраля 2027 года с возможностью продления.

Сейчас под санкциями находятся 312 граждан Беларуси и 57 организаций. Их активы в Европейском cоюзе заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд на территорию блока.

Ограничения против Минска направлены на финансовый, торговый, энергетический, транспортный и другие секторы экономики, а также сосредоточены на уменьшении доходов режима и предотвращении обхода санкций.

