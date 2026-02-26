Reuters: США нашли рычаг давления на РФ в переговорах о мире в Украине
- 26.02.2026, 20:51
Вашингтон замедляет продажу активов ЛУКОЙЛа.
США замедлили продажу международных активов ЛУКОЙЛа для давления на Россию в рамках мирных переговоров по Украине. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом переговоров.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина продлит срок заключения сделки по активам российской нефтяной корпорации с 28 февраля до 1 апреля 2026 года. Три источника Reuters рассказали, что на переговорах в Женеве, Абу-Даби и Майами поднималась тема снятия американских санкций в отношении «Роснефти», а также ЛУКОЙЛа.
Американский чиновник сообщил Reuters, что Минфин США продлил срок для заключения сделки с российской компанией, чтобы «содействовать продолжению переговоров с ЛУКОЙЛом и достижению соглашения, которое поддержит усилия президента Трампа по лишению России доходов, необходимых ей для поддержания военной машины и достижения мира». ЛУКОЙЛ в случае продажи активов не получит аванса, а все вырученные средства будут заморожены на счетах и останутся в юрисдикции США, добавил он.
Ранее контроль за сделкой ЛУКОЙЛа осуществлял OFAC, пишет Reuters, теперь же в процесс включены высокопоставленные чиновники Белого дома, Минфина и Госдепа, рассказали три источника, добавив, что глава Минфина Скотт Бессент лично сопровождает сделку.
ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и «Роснефти». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.