Дрон РФ преследовал крупнейший авианосец НАТО в мире 2 27.02.2026, 8:59

5,254

Военные отреагировали.

Российский дрон приблизился к французскому авианосцу «Шарль де Голль» в порту шведского города Мальме, куда флагман прибыл на учения. Шведские военные отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает SVT Nyheter.

Известно, что российский дрон был запущен с соседнего судна - он приблизился к авианосцу ВМС Франции, а затем шведские военные применили РЭБ для его деактивации.

Беспилотник исчез с места происшествия. Пока неясно, вернулся ли он на российский корабль, с которого прилетел, или упал в море.

«Шарль де Голль» - крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. Он способен перевозить тысячи военных и до 30 истребителей.

В настоящее время корабль находится в порту Мальме, где пришвартован, в частности, для проведения стратегических учений.

