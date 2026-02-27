закрыть
На госТВ прозвучала песня, ставшая одним из символов протеста в Беларуси

  • 27.02.2026, 12:47
На госТВ прозвучала песня, ставшая одним из символов протеста в Беларуси

Ее исполнил сербский иеромонах.

На государственном телевидении прозвучала «Купалинка» — её исполнил сербский иеромонах, который много лет живёт в Беларуси, заметил Telegram-канал «Хрысціянская візія».

Композиция, которая входила в плейлист митингующих в 2020 году, неожиданно прозвучала в эфире госТВ. Это был выпуск передачи «Скажынемаўчы» на «Беларусь 1». Гостем программы стал иеромонах Агафангел сербского происхождения. Он уже много лет восстанавливает монастырь под Пинском.

Именно он исполнил композицию, которая считается символом протеста в Беларуси.

