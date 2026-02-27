Ученые нашли еще одно подтверждение библейских событий 27.02.2026, 18:08

1,596

Анализ выявил четкие признаки двух мощных землетрясений.

Научное сообщество вновь вернулось к обсуждению результатов масштабного геологического исследования, которое связывает сейсмическую активность в регионе Мертвого моря с библейскими текстами, пишет New Voice.

Группа геологов проанализировала слои осадочных пород в районе Эйн-Геди, который расположен примерно в 40 километрах от Иерусалима — места, где, согласно историческим и религиозным данным, произошло распятие Иисуса Христа.

Анализ выявил четкие признаки двух мощных землетрясений. Первое произошло около 31 года до н.э., а второе, менее интенсивное, было зафиксировано во временном промежутке между 26 и 36 годами н.э. Этот период точно совпадает со временем пребывания Понтия Пилата на должности прокуратора Иудеи. Именно в Евангелии от Матфея упоминается, что в момент смерти Христа «земля затряслась», и современные научные данные предоставляют этому событию физическое подтверждение.

Исследователи объясняют, что Мертвое море расположено в глубокой котловине, образованной трансформным разломом, где сталкиваются Аравийская и Синайская тектонические плиты. Это делает регион чрезвычайно уязвимым к землетрясениям. Изучая так называемые «варвы» — годовые слои отложений, состоящие из более плотного зимнего и светлого летнего слоев, ученые смогли буквально «прочитать» историю Земли год за годом. Деформированные и изогнутые пласты указывают на мощные подземные толчки, которые происходили тысячелетия назад.

Несмотря на то, что некоторые пользователи социальных сетей назвали исследование «фейковым», утверждая о невозможности точной датировки событий такой давности, ученые отмечают надежность современных методов. Кроме подсчета годовых слоев, использовался радиоуглеродный анализ органических остатков, дендрохронология (изучение годовых колец деревьев) и анализ отложений цунами. Дополнительным подтверждением точности модели стало сравнение с трудами историка Иосифа Флавия, который описывал засуху в Иудее в то же время, когда геологические образцы показали истончение «летних» слоев с высоким содержанием гипса.

Хотя ученые оставляют место для интерпретаций — было ли это землетрясение именно тем, что описано в Библии, или это было другое событие, включенное позже в рассказ, — совпадение дат и географического расположения является впечатляющим. Это исследование в очередной раз демонстрирует, как современная геология способна подкрепить исторические и религиозные хроники фактологическими данными о состоянии земной коры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com