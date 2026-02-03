11 мая 2026, понедельник, 17:50
  • 3.02.2026, 17:28
Белорусский велогонщик переписал национальный рекорд на чемпионате Европы
Артем Зайцев

Артем Зайцев установил лучшее время в гите на 1 км.

Белорусские спортсмены начали выступления на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Турнир проходит в турецком городе Конья, сообщает БелТА.

Во второй день соревнований белорус Артем Зайцев в квалификации гита на 1 км установил новый национальный рекорд – 59,613 секунды.

Стоит отметить, что предыдущее лучшее время также принадлежало Артему. В октябре 2025 года на Кубке сильнейших он финишировал с результатом 59,669 секунды, что стало новым рекордом Беларуси в данной дисциплине.

В финале чемпионата Европы он не смог повторить свое достижение. Зайцев показал время на 0,3 секунды медленнее, чем в квалификации и занял 6-е место.

Чемпионом Европы стал британец Джозеф Труман. Еще один белорусский велогонщик, Александр Глова, расположился на 11-й строчке.

В понедельник, 2 февраля, белоруска Полина Конрад замкнула топ-10 в женской гонке с выбыванием. Золото завоевала бельгийка Лотте Копеки.

В этом же виде программы у мужчин Кирилл Гуцко показал 19-й результат, победу одержал датчанин Тобиас Хансен.

В спринте наша Варвара Босякова была 22-й в отборе, а на стадии 1/16 финала уступила голландке Кимберли Кэйли.

Лидер национальной команды Анна Терех заняла 13-ю позицию в скрэтче. Лучшей на континенте в этой дисциплине стала Хелен Хестерс из Бельгии.

Сегодня, 3 февраля, белорусские велогонщики вновь выйдут на трассу. Анна Терех выступит в омниуме, Артем Зайцев посоревнуется в спринте, а Денис Мазур – в скрэтче.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Турции продлится по 5 февраля.

