На западе Беларуси замечена огромная колонна военной техники 24 4.02.2026, 15:23

На западе Беларуси колонна БТР-82А выехала для совершения марша по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.

В Минобороны Беларуси объяснили, что это боевые машины одного из подразделений механизированной бригады Западного оперативного командования. Они выехали на дороги в сопровождении ВАИ (Военная автомобильная инспекция) в рамках комплексной проверки боевой готовности, которую ранее объявил диктатор Лукашенко.

