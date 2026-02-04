На западе Беларуси замечена огромная колонна военной техники

На западе Беларуси замечена огромная колонна военной техники24
- 4.02.2026, 15:23
На западе Беларуси колонна БТР-82А выехала для совершения марша по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.
В Минобороны Беларуси объяснили, что это боевые машины одного из подразделений механизированной бригады Западного оперативного командования. Они выехали на дороги в сопровождении ВАИ (Военная автомобильная инспекция) в рамках комплексной проверки боевой готовности, которую ранее объявил диктатор Лукашенко.