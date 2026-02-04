Белорусские ученые показали, как выглядел шахтер, который жил 4,5 тысячи лет назад

Фотофакт.

Белорусские ученые восстановили внешний облик шахтера, который жил на территории современной Беларуси около 4,5 тысячи лет назад. Эта работа стала частью масштабного исследовательского проекта «Население Беларуси. Альбом в лицах — взгляд в прошлое», презентация которого состоялась в Минске, пишет БелТА.

Издание подготовили специалисты Института истории НАН Беларуси совместно с учеными Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Книга посвящена антропологическому изучению населения белорусских земель и содержит широкий научный и иллюстративный материал.

По словам директора Института истории Вадима Лакизы, основой исследования стали археологические находки, в первую очередь погребальные комплексы. Костные останки и черепа позволяют с помощью современных методов восстановить, как выглядели люди от каменного века до позднего Средневековья и раннего Нового времени. В книге представлены реконструированные образы 26 человек из 23 археологических памятников по всей стране.

Одним из наиболее уникальных примеров стал древний шахтер из Красносельских кремнедобывающих шахт в нынешнем Волковысском районе. Раньше уже существовал его скульптурный бюст, но теперь, благодаря новым научным данным, внешность была уточнена и дополнена. Этот образ планируют использовать в музеефикации археологического комплекса.

Кроме того, ученые восстановили облик жителей разных регионов и эпох: крестьянина с Полесья, женщины из поселения на реке Менка, жителей верхнего течения Березины, а также женщины из средневековой деревни в Дятловском районе. Там был найден могильник XIII—XIV веков с хорошо сохранившимися костными останками.

Исследования проводились и на христианском кладбище в Белыничах, которое действовало с конца XVI до XIX века. В результате удалось восстановить не только внешность мужчин и женщин, но и примерный вид их одежды. Также были реконструированы образы людей, живших когда-то в Несвиже.

Проект объединил археологию, антропологию, генетику, радиоуглеродное датирование, цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта, а также работу художников и скульпторов. Уже ведется подготовка к переизданию книги и созданию отдельных научно-популярных изданий, посвященных населению разных регионов Беларуси.

