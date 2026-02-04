12 мая 2026, вторник, 18:53
Белорусские ученые показали, как выглядел шахтер, который жил 4,5 тысячи лет назад

  • 4.02.2026, 18:35
Фотофакт.

Белорусские ученые восстановили внешний облик шахтера, который жил на территории современной Беларуси около 4,5 тысячи лет назад. Эта работа стала частью масштабного исследовательского проекта «Население Беларуси. Альбом в лицах — взгляд в прошлое», презентация которого состоялась в Минске, пишет БелТА.

Издание подготовили специалисты Института истории НАН Беларуси совместно с учеными Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Книга посвящена антропологическому изучению населения белорусских земель и содержит широкий научный и иллюстративный материал.

По словам директора Института истории Вадима Лакизы, основой исследования стали археологические находки, в первую очередь погребальные комплексы. Костные останки и черепа позволяют с помощью современных методов восстановить, как выглядели люди от каменного века до позднего Средневековья и раннего Нового времени. В книге представлены реконструированные образы 26 человек из 23 археологических памятников по всей стране.

Одним из наиболее уникальных примеров стал древний шахтер из Красносельских кремнедобывающих шахт в нынешнем Волковысском районе. Раньше уже существовал его скульптурный бюст, но теперь, благодаря новым научным данным, внешность была уточнена и дополнена. Этот образ планируют использовать в музеефикации археологического комплекса.

Кроме того, ученые восстановили облик жителей разных регионов и эпох: крестьянина с Полесья, женщины из поселения на реке Менка, жителей верхнего течения Березины, а также женщины из средневековой деревни в Дятловском районе. Там был найден могильник XIII—XIV веков с хорошо сохранившимися костными останками.

Исследования проводились и на христианском кладбище в Белыничах, которое действовало с конца XVI до XIX века. В результате удалось восстановить не только внешность мужчин и женщин, но и примерный вид их одежды. Также были реконструированы образы людей, живших когда-то в Несвиже.

Проект объединил археологию, антропологию, генетику, радиоуглеродное датирование, цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта, а также работу художников и скульпторов. Уже ведется подготовка к переизданию книги и созданию отдельных научно-популярных изданий, посвященных населению разных регионов Беларуси.

