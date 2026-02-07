Лукашенко замахнулся на третью Шнобелевскую премию 14 Юрий Гнидин, UDF

7.02.2026, 10:43

9,896

Диктатор становится все более неадекватным.

В последнее время Александру Лукашенко все сложнее держать руку на пульсе. Об этом свидетельствует его последнее указание – экономить электричество, путем отключения освещения улиц в малых и больших городах. Белорусы были шокированы этим валюнтаристским требованием 71-летнего правителя. Соцсети буквально взорвались от бури негодования. Под напором виртуального народного гнева власти были вынуждены отступить, и вернуть людям свет... Увы, но это не первое и не последнее странное распоряжение Лукашенко...

Собрали для вас самые нелепые заявления за годы его правления, которые были тут же приняты «под козырек».

Лукашенко и аплодисменты

Летом 2011 года в Беларуси случились несколько необычных массовых акций, организованных оппозицией: люди собирались в центре городов, но не с лозунгами и плакатами, а просто хлопали в ладоши в знак несогласия с политикой Александра Лукашенко. Власти отреагировали на это весьма резко: участники акций задерживались и подвергались административным арестам. Пожалуй, самым обсуждаемым эпизодом стал случай, когда однорукому мужчине выписали штраф за... аплодисменты. Это абсурдное судебное решение широко цитировалось в международных СМИ. Дальше – больше: на официальном уровне был введен запрет на аплодисменты во время несанкционированных массовых мероприятий.

Итог - в 2013 году Лукашенко был отмечен Ig Nobel Prize (Шнобелевская премия) в номинации мира за запрет публичных аплодисментов и арест человека с одной рукой, который хлопал в ладоши на митинге.

Справка: Учрежденная в 1991 году Инобелевская или Антинобелевская премия, которую также иногда называют «Шнобелевской», является пародией на Нобелевскую. Инициатором премии стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований». Изначально предполагалось, что премия будет вручаться за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

Лукашенко и COVID-19

Очередная Шнобелевская премия была вручена Лукашенко практически через 10 лет. На этот раз, в области «медицинского образования». Когда весь мир вводил ограничительные меры против COVID-19, Лукашенко публично называл страх перед этой эпидемией «психозом», и открыто критиковал чрезмерные меры, которые вводились в других странах. Вот как в одном интервью он объяснял журналистке из своего пула, что коронавируса не существует: «Вот ты же не заметила, что он здесь летает, и я тоже не вижу». Кроме того, Лукашенко давал белорусам нестандартные «советы», как избежать заражения - пить по 40–50 г водки в день, посещать баню, заниматься спортом и работать в поле на тракторе, чтобы укрепить здоровье и «избавиться от вируса».

Но от его слов эпидемия никуда не исчезла. Люди продолжали умирать. Поэтому в октябре 2021 Минздрав Беларуси принял постановление: носить маски в общественных местах. Лукашенко это не понравилось, он подверг резкой критике массовые ограничения, связанные с коронавирусом. После его слов постановление об обязательном ношении масок в общественных местах было отменено.

К слову, статистика умерших в Беларуси от ковида до сих пор засекречена...

Лукашенко и школа

12 мая 2017 года на одном из совещаний по решению кадровых вопросов Лукашенко вдруг коснулся темы образования: «Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо». Почему правителя вдруг взволновал этот вопрос? По одной из самых распространенных версий, это было связано с тем, что его младший сын Николай (на тот момент -- ученик школы) не хотел просыпаться так рано. В любом случае, слова Лукашенко были услышаны: с тех самых пор занятия в белорусских школах начинаются в девять утра.

А вот еще одно вмешательство Лукашенко в школьную программу. Это случилось в 2018 году на совещании по школьным учебникам. Николай как раз перешел в седьмой класс, у уже активно интересовался биологией. В одном из новых пособий (по биологии и экологии) была фраза: «Человек - это один из видов животных, а черви -- наши биологические родственники». И это возмутило Лукашенко. Он публично заявил: «Как можно писать детям, что человек произошел от червей?.. Это оскорбляет человека... Надо убрать такие формулировки».

И учебник по биологии немедленно переписали...

Лукашенко и автозаправки

В октябре 2025 года Лукашенко вдруг возмутился большими очередями на автозаправках. По его словам, в Администрацию поступает много жалоб от людей на то, что машины стоят долго, мешают проезду и создают неудобства, так как многие водители после заправки долго задерживаются у кафе на АЗС, чтобы выпить кофе или перекусить, а их автомобили остаются у колонок, блокируя проезд: «Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют...»

После его выступления беларуская милиция начала проводить «воспитательные беседы» с владельцами заправок и водителями. Формальный запрет на покупку кофе введен не был, но сотрудники правоохранительных органов стали наказывать водителей за другие, более мелкие нарушения, такие как неправильная парковка, разговор по телефону или непристегнутые ремни безопасности.

А спустя пару месяцев об этой инициативе Лукашенко и вовсе забыли...

Лукашенко и электричество

В феврале 2026 года Лукашенко на рабочем совещании резко раскритиковал систему уличного освещения, потому что, по его словам, фонари включаются слишком рано, когда и так еще достаточно светло, и работают слишком долго утром, когда уже светло. Он заявил, что это — расточительство и бесхозяйственность и что такие лишние расходы на электричество, по его мнению, могут даже «привести страну к войне», если так продолжать.

После этой критики коммунальные службы внезапно изменили режим -- вечером фонари в Минске и других городах не включились, когда стемнело, а некоторые районы погрузились в темноту. Жители были возмущены -- ведь им приходилось добираться домой в темноте, а на дорогах это создавало неудобства и опасность...

Спустя сутки, после многочисленных жалоб, коммунальщики объявили произошедшее «разовой акцией», и вернулись к «старой схеме» работы - стали включать освещение после начала наступления темноты.

Акция, может быть, и разовая, но вполне достойная того, чтобы Шнобелевский комитет снова обратил внимание на фигуру Лукашенко, и номинировал его на третью премию. Ну, например, за достижения в сфере естественных наук.

А там, глядишь, можно и на место в книге рекордов Гиннеса претендовать - с тремя «шнобелями»-то...

Юрий Гнидин, UDF

