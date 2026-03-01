«Лучше они бы не делали этого»: Трамп резко ответил Ирану 1.03.2026, 9:10

7,610

Дональд Трамп

Президент США отреагировал на угрозы Тегерана после ликвидации аятоллы Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Американский президент предупредил, что лучше иранскому режиму воздержаться от каких-либо действий против Соединенных Штатов.

Также президент США пригрозил своим ответным ударом, если Иран надумает атаковать. Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Иран надумал нанести по Соединенным Штатам «очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде». Кроме того, американский президент предупредил, что в случае, если Тегеран надумает мстить, иранский режим ждут новые удары.

«Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы нанесем им удары с такой силой, какой никогда раньше не было! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп», – заявил президент США.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com