Буданов: Москва просчиталась 1 1.03.2026, 10:14

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Украины рассказал, чего хотела добиться РФ ударами по энергетике.

Страна-агрессор Россия рассчитывала, что энергетический кризис в Украине спровоцирует социальные беспорядки, однако просчиталась.

Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов в интервью журналистам.

«Это довольно интересный аспект. Общество, при всей его неоднородности, выдержало. У нас так и не начались эти массовые бунты, на которые Российская Федерация очень рассчитывала», — заявил Буданов.

Он указал, что значительных проявлений социального напряжения против действующей власти не возникло. Все, подчеркнул глава ОП, осознают, что электричество отсутствует впоследствии ракетного удара.

«Ракетный удар идет с территории Российской Федерации. То есть здесь они просчитались», — заявил Буданов.

