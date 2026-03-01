Буданов: Москва просчиталась

Буданов: Москва просчиталась1
- 1.03.2026, 10:14
Глава Офиса президента Украины рассказал, чего хотела добиться РФ ударами по энергетике.
Страна-агрессор Россия рассчитывала, что энергетический кризис в Украине спровоцирует социальные беспорядки, однако просчиталась.
Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов в интервью журналистам.
«Это довольно интересный аспект. Общество, при всей его неоднородности, выдержало. У нас так и не начались эти массовые бунты, на которые Российская Федерация очень рассчитывала», — заявил Буданов.
Он указал, что значительных проявлений социального напряжения против действующей власти не возникло. Все, подчеркнул глава ОП, осознают, что электричество отсутствует впоследствии ракетного удара.
«Ракетный удар идет с территории Российской Федерации. То есть здесь они просчитались», — заявил Буданов.