США раскрыли потери в ходе операции против Ирана
- 1.03.2026, 18:37
Есть погибшие и раненые.
В ходе военной операции против Ирана погибли трое американских военных. Еще пятеро получили серьезные ранения, сообщили в воскресенье в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
«Трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции «Эпическая ярость», — говорится в заявлении командования.
Там добавили, что еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга. Они уже возвращаются к службе.