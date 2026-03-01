США раскрыли потери в ходе операции против Ирана 1.03.2026, 18:37

5,544

Есть погибшие и раненые.

В ходе военной операции против Ирана погибли трое американских военных. Еще пятеро получили серьезные ранения, сообщили в воскресенье в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции «Эпическая ярость», — говорится в заявлении командования.

Там добавили, что еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга. Они уже возвращаются к службе.

