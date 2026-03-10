Минздрав прокомментировал трагедию в Дзержинске, где умерли роженица и ребенок 13 10.03.2026, 13:13

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Остановлена реализация и медицинское применение одного из лекарственных препаратов.

Начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Леонид Недень прокомментировал трагедию, произошедшую 8 марта в Дзержинской центральной районной больнице, где умерла женщина.

В ведомстве не назвали причину смерти. Также сообщается, что принято решение временно приостановить реализацию и медицинское применение одного из лекарственных препаратов, однако его название не уточняется.

Минздрав выразил соболезнования семье погибшей. Сейчас обстоятельства произошедшего изучает специальная комиссия из внештатных специалистов министерства, которая оценивает все этапы оказания медицинской помощи.

Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.

Параллельно Дзержинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 26-летней беременной женщины. На месте работала следственно-оперативная группа: были изъяты медицинские документы, применявшиеся препараты и инструменты, а также опрошены очевидцы.

Следователи заявили, что особое внимание уделят причинам и условиям, которые могли привести к гибели пациентки и ее еще не родившегося ребенка.

Ранее в социальных сетях появилась информация о смерти женщины и младенца в Дзержинской ЦРБ. По неподтвержденным данным, 8 марта у женщины на сроке около 34 недель беременности отошли воды, после чего ее доставили в больницу. В публикациях также утверждалось, что в медучреждении у нее произошел анафилактический шок.

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