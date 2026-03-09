В Дзержинске умерли роженица и ребенок 7 9.03.2026, 17:51

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Трагедия произошла 8 марта в районной больнице.

В соцсетях появилась информация о гибели матери и младенца в Дзержинской ЦРБ. «Вчера, 8 марта, отошли воды, повезли в больницу и не спасли ни роженицу, ни дочь», — написала девушка, представившаяся коллегой погибшей молодой женщины. Журналисту Onlíner подтвердили эту информацию в больнице.

Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта. По словам коллеги, погибшая девушка недавно вышла замуж, ей было 26 лет. Пара ждала девочку — это был их первый ребенок.

Месяц назад девушка ушла на больничный по беременности. «Анафилактический шок, все очень быстро. Срок примерно 34 недели. <…> Узнали от ее мамы, которая сегодня с утра зашла к нам в кабинет в истерике узнать, какие документы нужно собрать», — написала в посте коллега.

Мы связались с главврачом Дзержинской ЦРБ Еленой Подолянчик. Она подтвердила гибель матери и младенца:

— Пока только скажу: медики сделали все, что могли. Это я говорю со всей ответственностью: все, что смогли.

Официальной информации о причинах случившего пока нет.

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