В Дзержинске умерли роженица и ребенок

В Дзержинске умерли роженица и ребенок7
- 9.03.2026, 17:51
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Трагедия произошла 8 марта в районной больнице.
В соцсетях появилась информация о гибели матери и младенца в Дзержинской ЦРБ. «Вчера, 8 марта, отошли воды, повезли в больницу и не спасли ни роженицу, ни дочь», — написала девушка, представившаяся коллегой погибшей молодой женщины. Журналисту Onlíner подтвердили эту информацию в больнице.
Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта. По словам коллеги, погибшая девушка недавно вышла замуж, ей было 26 лет. Пара ждала девочку — это был их первый ребенок.
Месяц назад девушка ушла на больничный по беременности. «Анафилактический шок, все очень быстро. Срок примерно 34 недели. <…> Узнали от ее мамы, которая сегодня с утра зашла к нам в кабинет в истерике узнать, какие документы нужно собрать», — написала в посте коллега.
Мы связались с главврачом Дзержинской ЦРБ Еленой Подолянчик. Она подтвердила гибель матери и младенца:
— Пока только скажу: медики сделали все, что могли. Это я говорю со всей ответственностью: все, что смогли.
Официальной информации о причинах случившего пока нет.