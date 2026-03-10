В Купаловском театре сменился художественный руководитель

В Купаловском театре сменился художественный руководитель19
- 10.03.2026, 14:40
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Им стал россиянин.
У Национального театра имени Янки Купалы новый художественный руководитель. Им стал россиянин Дмитрий Акимов, сообщает газета «Культура і Мастацтва».
Акимов oкончил факультет режиссуры театрального института им. Б. Щукина в 2018 году. Работал главным режиссером в ряде российских театров.
Напомним, летом 2020 года большая часть труппы уволилась из Купаловского в знак протеста против фальсификации результатов «выборов» и насилия силовиков.