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В Купаловском театре сменился художественный руководитель

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  • 10.03.2026, 14:40
  • 9,392
В Купаловском театре сменился художественный руководитель

Им стал россиянин.

У Национального театра имени Янки Купалы новый художественный руководитель. Им стал россиянин Дмитрий Акимов, сообщает газета «Культура і Мастацтва».

Акимов oкончил факультет режиссуры театрального института им. Б. Щукина в 2018 году. Работал главным режиссером в ряде российских театров.

Напомним, летом 2020 года большая часть труппы уволилась из Купаловского в знак протеста против фальсификации результатов «выборов» и насилия силовиков.

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