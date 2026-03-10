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Под запрет в Беларуси попал очередной БАД

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  • 10.03.2026, 15:22
  • 4,358
Под запрет в Беларуси попал очередной БАД

Его производят в РФ.

Еще один БАД теперь недоступен в Беларуси, сообщает Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Были запрещены ввоз, реализация, хранение, транспортировка, использование биологически активной добавки к пище «Витамин D3 2000 МЕ» производства ООО «Полярис», Российская Федерация.

Интересно, что за несколько недель до этого похожий БАД – «Витамин Д3 + 2000 МЕ» (Vitamin D3 + 2000 IU) только уже от производителя «Биолит» – также попал в стоп-лист.

Отметим, что сообщения о том, что некоторые биологически активные добавки к пище запрещают в Беларуси, стали активнее появляться в последние несколько месяцев.

В списке Минздрава уже более 10 наименований, в основном это продукты из России, бывают из Турции.

Самой частой причиной запрета оказывается как раз превышение нормы тех самых биологических добавок, иногда даже в несколько раз.

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