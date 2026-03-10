«Cоциология показывает, что Орбан выборы должен проиграть» 6 10.03.2026, 17:23

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Петр Олещук

Напряжение между Украиной и Венгрией достигло максимума.

Между Украиной и Венгрией искрит. Несколько дней назад Будапешт задержал украинских инкассаторов «Ощадбанка». Их отпустили, однако деньги и золото Венгрия арестовала. Премьер Виктор Орбан требует взамен за возвращение денег разблокировать нефтепровод «Дружба». Пойдет ли Киев на подобный шаг?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Да, действительно, напряжение достигло максимума. Но я думаю, что тут в целом «Дружба» не является главной причиной, хотя формально опять-таки, это причина номер один. На самом деле, думаю, это просто итог длительной антиукраинской политики правительства Орбана, которая достигла своего пика в канун выборов.

В условиях, когда Орбан стремительно начал терять позиции в самой Венгрии, когда оппозиционные силы начали получать все больше и больше поддержки из-за обвинений премьера по сугубо внутривенгерским делам — таким как коррупция, скандалы в партии — он ничего другого не придумал, как использовать антиукраинскую тему как основу для своей избирательной кампании.

Фактически уже полгода или больше основная тема правительства Венгрии — это антиукраинская истерика. Постоянно какие-то попытки «разоблачить» украинскую власть, постоянные обвинения во всем. Сейчас плакатов с изображением Зеленского в Венгрии, наверное, больше, чем в Украине. Они лепят из Зеленского образ врага, который якобы им там чем-то угрожает.

При этом нужно понимать, что Украина находится в состоянии войны с Россией. РФ регулярно обстреливает украинскую нефтегазовую инфраструктуру — последние полгода они только этим и занимались. Выдвигать какие-то претензии Украине, не выдвигая никаких претензий России, — это, мягко говоря, странно. Если бы не было войны и Украина прекратила поставки нефти, тогда можно было выставлять какие-то претензии. Пусть Орбан обращается к Путину, чтобы он согласился на прекращение огня. Я уверен, что если будет прекращение огня, то Украина согласилась бы на прокачку этой самой нефти. Но поскольку ничего подобного нет, Орбан ничего для прекращения огня не делает, то довольно странно, что он предъявляет какие-то претензии.

В условиях войны никто ничего гарантировать не может. Украинская энергетика постоянно обстреливается, и я думаю, это главный итог. Но в целом, я думаю, что все это будет продолжаться до 12 апреля, когда в Венгрии назначены выборы. Пройдут выборы, и я думаю, что, возможно, ситуация так или иначе начнет меняться. Но до выборов ничего не будет, будет истерия, будут провокации.

Более того, лидер оппозиции Петр Мадьяр заявил о том, что российские специалисты из ГРУ работают в Венгрии, помогают Орбану проводить выборы. Я думаю, что у них заготовлены еще другие провокации ко дню голосования.

— Вы считаете, что ГРУ РФ будет вмешиваться в выборы в парламент?

— Я лично в этом не сомневаюсь, четко прослеживается этот след. Кампания Орбана абсолютно ничем содержательно не отличается, например, от кампании «Грузинской мечты» в Грузии. Та же самая антиукраинская истерия, то же самое «не хотите войны — голосуйте за меня», те же самые образы — все то же самое. Там тоже Россия принимала участие. Так что да, я не сомневаюсь, что Россия помогает Орбану.

Более того, Орбан, регулярно общается с Путиным. Недавно Сийярто (глава МИД Венгрии — Прим. Charter97.org) был в очередной раз в Москве, Россия строит для Венгрии атомную электростанцию, обеспечивает поставки нефти и газа. Орбан регулярно выступает с пророссийскими заявлениями, поэтому не является для кого-то каким-то большим открытием то, что Россия, скорее всего, работает на этих выборах на Орбана.

— Какие шансы у партии Орбана на выборах?

— Тяжело сказать. Cоциология показывает, что Орбан выборы должен проиграть. Но и он, конечно, тоже это прекрасно понимает, и я думаю, что он будет хвататься за власть до последнего, то есть не исключено, что будут и фальсификации, и манипуляции, и прочее. Возможно, это вызовет протесты. Там все будет очень непросто.

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