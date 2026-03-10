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В ракете, которой Россия ударила по Харькову, нашли белорусские компоненты

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  • 10.03.2026, 18:26
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В ракете, которой Россия ударила по Харькову, нашли белорусские компоненты

«Интеграл» работает на оккупационную армию.

В ракете «Изделие-30», которой российские войска ударили по жилому дому в Харькове в ночь с 6 на 7 марта (в результате атаки погибли как минимум 11 человек), обнаружили ряд иностранных комплектующих. Среди них есть и детали, произведенные на белорусском заводе «Интеграл».

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, по Харькову была выпущена новая ракета «Изделие-30» — модернизированная версия крылатой ракеты Х-101, однако она имеет ряд отличий. В частности, ее боевая часть увеличена до 800 кг, из которых не менее 200 кг составляет взрывчатое вещество.

В ракете также нашли компоненты иностранных производителей. «Среди зарубежных компонентов — классические STMicroelectronics, u-blox, Analog Devices, Texas Instruments, белорусский «Интеграл». Навигационная система «Комета» на 12 патчей. В составе — американские (китайские?) чипы. Бортовой блок управления «Багет»: память — тайваньская, коммутационный разъем — немецкий, микросхемы — американские», — рассказал Власюк.

По его словам, некоторые из обнаруженных компонентов датированы 2023 годом выпуска.

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