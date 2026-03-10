Польская Лодзь объявила 2026-й Годом Ведьмака 10.03.2026, 18:51

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Город имеет тесную связь со многими людьми, причастными к созданию и развитию саги.

Власти польского города Лодзь официально объявили 2026-й год Годом Ведьмака – главного героя известной на весь мир одноименной серии фэнтезийных романов, по мотивам которых позже были созданы видеоигры, сериал Netflix и комиксы. Поводом для этого стал тот факт, что именно там ровно 40 лет назад на страницах журнала «Fantastyka» вышел первый рассказ Анджея Сапковского «Ведьмак», сообщает официальная туристическая организация Poland Travel на своей странице в Facebook.

Сам автор саги — лодзянин. Здесь он родился, здесь живет и именно здесь написал всю ведьмацкую серию.

Президент компании-разработчика видеоигр о Ведьмаке CD PROJEKT RED Адам Бадовский — также из Лодзи.

Первого игрового Ведьмака нарисовал еще один лодзянин — художник Пшемислав Трусцинский.

Cейчас в Лодзи можно посетить выставку графики и комиксов Пшемыслава Трусцинского, а перед входом в экспозицию в Центре комиксов и интерактивного нарратива (EC1 Łódź) можно увидеть новосозданную скульптуру Геральта.

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