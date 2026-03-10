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США успешно сопроводили танкер через Ормузский пролив

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  • 10.03.2026, 20:36
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США успешно сопроводили танкер через Ормузский пролив

Вашингтон намерен обеспечить безопасное поступление нефти на мировые рынки.

Военно-морские силы США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, заявил министр энергетики Крис Райт. Цель — «обеспечить поступление нефти на мировые рынки», добавил он.

«Большой нефтяной танкер прошел около 36 часов назад. Я думаю, в дальнейшем вы увидите больше таких»,— сказал господин Райт на видеозаписи, опубликованной в соцсети Х. По его словам, так президент США Дональд Трамп «поддерживает стабильность мировой энергетики во время военных операций против Ирана».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Дональд Трамп заявил, что США готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.

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