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Прилетели Storm Shadow: ВСУ показали эпическое видео удара по важному заводу в Брянске

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  • 10.03.2026, 22:24
  • 24,348
Прилетели Storm Shadow: ВСУ показали эпическое видео удара по важному заводу в Брянске

На кадрах четко видно идеальное попадание.

Сегодня, 10 марта, Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» в российском Брянске.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ и публикацию эксперта Defence Express Ивана Киричевского.

«Кремний Эл» – это критически важное звено в цепочке производства российского высокоточного вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются «мозгами» и «нервной системой» современного оружия, в частности ракет «Искандер», - говорится в заявлении.

Генштаб ВСУ отметил, что в результате удара зафиксировано значительное повреждение производственных мощностей. По состоянию на сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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