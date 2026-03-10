В Британии выпустили пустую книгу 5 10.03.2026, 22:32

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И у нее серьезный посыл.

Около 10 тыс. британских писателей, включая нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро и автора исторических романов Филиппу Грегори, объединились для необычного протеста.

Они выпустили книгу… без единого слова. Издание под названием Don’t Steal This Book («Не кради эту книгу») содержит только список имен участников акции, пишет издание downthetubes.net.

Пустые страницы не художественный прием, а манифест. Писатели выступают против использования их произведений для обучения искусственного интеллекта без разрешения и соблюдения авторских прав.

Технологические компании все чаще загружают в нейросети тексты, защищенные копирайтом, и авторы требуют это прекратить.

Поводом для акции стали планируемые изменения в британском законодательстве. Новые нормы могут разрешить IT-гигантам свободный доступ к защищенным произведениям, если правообладатель заранее не заявил о своем несогласии.

По сути, авторов хотят заставить активно «отказываться», а не давать согласие.

Композитор и активист Эд Ньютон, инициатор проекта, объяснил свою позицию так: генеративные модели ИИ обучаются на работах живых авторов, а потом конкурируют с ними, лишая заработка.

Он призвал правительство защитить творческий сектор и не допустить легализации бесконтрольного использования чужого интеллектуального труда.

Проблема не надуманная. В 2025 году американская компания Anthropic, разработчик ИИ, выплатила $1,5 млрд, чтобы урегулировать коллективный иск за использование незаконных копий авторских работ при обучении нейросетей.

Так что пустая книга британских писателей – это громкий сигнал. И он адресован не только читателям, но и законодателям.

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