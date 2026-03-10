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Трамп пригрозил Ирану невиданным ответом из-за мин в Ормузском проливе

  • 10.03.2026, 23:17
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Трамп пригрозил Ирану невиданным ответом из-за мин в Ормузском проливе

США требуют немедленно убрать мины.

Если Иран заминировал Ормузский пролив, США требуют немедленно убрать мины, в случае отказа последуют беспрецедентные военные последствия, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Если же, с другой стороны, они уберут то, что могло быть размещено, это станет огромным шагом в верном направлении», — отметив, что у Штатов нет сведений, подтверждающих минирование.

Старший корреспондент CBS News при Белом доме Джениффер Джейкобс ранее сообщил, что разведка США заметила признаки минирования Ормузского пролива. По его информации, Исламская республика использует для этого небольшие суда, каждое из которых может нести до трех морских мин.

После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран объявил, что торговля в Ормузском проливе невозможна до последующего уведомления. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщали, что ВМС Ирана полностью контролируют пролив. КСИР также грозил сжечь любое судно, проходящее через Ормузский пролив.

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