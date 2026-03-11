Новый виток войны против Ирана: поражены неожиданные объекты 16 11.03.2026, 8:57

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Фото: x.com/CENTCOM

(Обновляется) Иранский флот продолжают топить.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении десятого дня войны.

23:52 Армия обороны Израиля заявила, что начала наносить массированные удары по объектам группировки «Хезболла» на юге Бейрута.

«Армия обороны Израиля начала масштабную волну ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте. […] ЦАХАЛ решительно действует против террористической организации «Хезболла» после ее сознательного решения атаковать Израиль от имени иранского режима», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи ранее заявил, что жители южных пригородов ливанской столицы должны немедленно эвакуироваться.

23:41 Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону гигантского нефтегазового месторождения Шайба. Об этом сообщило агентство Saudi Press Agency со ссылкой на представителя минобороны страны Турки Аль-Малики. По словам представителя ведомства, БПЛА уничтожили в небе над пустыней Руб-эль-Хали.

22:57 Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале военной операции против Израиля, передает «Аль Джазира». Группировка совершила совместную с Ираном атаку на север Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны Израиля.

Атака стала первым скоординированным ударом «Хезболлы» и Ирана по Израилю с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По информации израильских источников «Аль Джазиры», группировка выпустила по Израилю около 100 ракет.

22:26 В Ормузском проливе около Ирана повреждены три торговых судна. Одно из них загорелось.

22:18 Иран, вероятно, готовился ударить дронами по Калифорнии. Об этом 11 марта сообщил ABC News со ссылкой на предупреждающий бюллетень Федерального бюро расследований.

В бюллетене, присланном американским правоохранителям в конце февраля, говорилось о том, что Тегеран якобы планировал осуществить внезапную атаку с неизвестного судна у побережья США. Точное время, метод, конкретные цели и исполнители этой потенциальной атаки пока неизвестны.

21:49 Более половины французов поддерживают участие Франции в международной оборонной миссии в Ормузском проливе, пока на Ближнем Востоке продолжается война. Об этом свидетельствуют данные опроса Elabe для BFMTV

Опрос показывает, что 11% французов заявили, что они «очень одобряют» и 44% «несколько одобряют» будущую миссию, объявленную Эмманюэлем Макроном. Еще 31% респондентов «несколько против» такого развития событий, а еще 13% заявили, что они «очень против». Среди опрошенных французов 28% заявили, что они «очень обеспокоены» ситуацией на Ближнем Востоке, а 55% – «несколько обеспокоены». Еще 13% ответили, что «не очень обеспокоены», и только 4% заявили, что они «совсем не обеспокоены».

20:54 После заявления американских военных о ликвидации 16 иранских минных катеров журналисты отдела BBC изучили характеристики тысяч морских мин, которые, как сообщается, Иран хранит на складах и которые может использовать для нанесения ущерба коммерческим судам и закрытия Ормузского пролива, а также проанализировали возможные ответные действия США.

В арсенале иранских военных имеется морская мина SADAF-02, предназначенная для установки чуть ниже ватерлинии и детонации около 114 кг взрывчатки после контакта с проходящим судном.

Иран также использует более современные мины Maham-2, которые закладываются глубже и детонируют до 350 кг взрывчатки при обнаружении движущегося судна с помощью магнитных или звуковых датчиков.

20:46 Удар беспилотника, в результате которого погибли шесть американских военнослужащих в Кувейте, был более серьезным, чем считалось ранее, сообщили источники CBS News.

По данным CBS, более 30 военнослужащих по-прежнему находятся в больницах с ранениями, полученными в результате удара 1 марта, у многих черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ожоги.

19:33 Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет в ходе боевых действий против США и Израиля, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Из-за потери пусковых установок Иран больше не может массово запускать баллистические ракеты, как раньше, и теперь вынужден полагаться в основном на дешевые дроны-камикадзе, сообщает агентство.

Американские и израильские военные сделали ставку на охоту именно за пусковыми установками и командными пунктами, а не за самими ракетами. Сами ракеты спрятаны глубоко под землей в укрепленных хранилищах, и до них сложно добраться. А вот мобильные установки и расчеты на поверхности оказались гораздо более уязвимой целью. Эту стратегию отработали еще во время прошлогоднего конфликта, и сейчас она принесла результат.

19:27 Президент США Дональд Трамп сказал в коротком телефонном интервью изданию Axios, что война с Ираном может закончиться скоро, потому что там «практически не на что больше нацеливаться».

«Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», — сказал Трамп в интервью, которое продолжалось пять минут.

18:43 Центральное командование США (CENTCOM) выпустило предупреждение для населения Ирана о том, что власти используют гражданские порты вдоль Ормузского пролива для проведения военных операций, угрожающих международному судоходству.

«Эти опасные действия ставят под угрозу жизни невинных людей. Гражданские порты, используемые в военных целях, теряют статус защищенных объектов и становятся законными военными целями в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

18:07 Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике с момента своего назначения в минувшие выходные, получил ранения в результате удара, в котором погиб его отец Али Хаменеи, и сейчас находится в безопасности, сообщил сын иранского президента Масуда Пезешкиана Юсуф.

17.40 Представитель западной разведки заявил, что Россия предоставляет Ирану конкретные рекомендации по использованию беспилотников, основанные на тактике, применявшейся в ходе войны в Украине.

Эти рекомендации включают стратегии нацеливания и координации атак беспилотников для обхода систем ПВО, передает CNN.

17.35 Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что с начала кампании в Иране американская армия поразила уже более 5500 целей.

С учетом заявлений армии Израиля, общее количество пораженных целей превысило 10500.

17.30 Авиация США разбомбила пусковые установки С-200 с зенитными ракетами на авиабазе Бушер на юго-западе Ирана.

«Иранский режим может пытаться скрыть свои ракетные пусковые установки, но мы не перестанем их искать. Когда мы их найдем, мы их уничтожим», - говорится в сообщении Центрального командования США.

15.55 Наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал сограждан оставаться в своих домах и продолжать сопротивление, ожидая его окончательного сигнала к действию, пишет турецкое издание Yeni Safak.

«Мы достигли крайне чувствительной стадии финальной борьбы. Прошу вас как можно скорее обеспечить себя необходимыми запасами и, ради собственной безопасности, покинуть улицы и оставаться дома.

Продолжайте забастовки и не выходите на работу. Продолжайте ваши ночные скандирования, чтобы показать свое единство», – заявил Реза Пехлеви.

15.55 неизвестные снаряды поразили тайский сухогруз в Ормузском проливе, сообщает The Guardian.

20 членов экипажа корабля Mayuree Naree удалось спасти. Три человека остаются пропавшими без вести.

Судно, принадлежащее тайской транспортной компании Precious Shipping подверглось нападению после выхода из порта Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах.

15.50 Моджтаба Хаменеи, недавно занявший пост верховного лидера Ирана, получил рану в ногу в первые дни войны. Степень травмирования остается неясной, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

15.40 НАТО размещает батареи Patriot в турецкой Малатье для защиты от ракетных атак Ирана. Система ПВО доставляется авиатранспортом с военной базы Рамштайн в Германии и транспортируется по частям для установки вблизи радарной базы Кюречик.

15.30 Три грузовых судна подверглись нападению КСИР в Персидском заливе в течение ночи. Два из них получили повреждения, а третье горит, и экипаж покинул судно.

12:19 На иракской стороне границы с Ираном представители иранских курдских организаций заявляют о готовности вступить в боевые действия. По их словам, у них есть тысячи бойцов, готовых начать операцию против властей в Тегеране, если получат поддержку извне, пишет The Telegraph.

11:42 После ударов Израиля и США по нефтеобъектам в Иране в этой стране фиксируются сообщения о дожде с нефтью. Он представляет собой большую опасность для здоровья людей.

Агентство ООН по вопросам здравоохранения, имеющее офис в Иране, бьет тревогу в связи с «черным дождем» и токсичными соединениями в воздухе. Они могут вызвать проблемы с дыханием.

10:19 В политических кругах Ирана распространяется информация о состоянии здоровья новоиспеченного лидера страны. Бывший ведущий иранского государственного телевидения Хасан Карами выступил с утверждением, что Моджтаба Хаменеи, официально занявший пост верховного лидера, находится в критическом состоянии. По его словам, аятолла госпитализирован в тегеранскую больницу «Сина», где врачи поддерживают его жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Сообщается, что Моджтаба Хаменеи полностью изолирован от реальности. Он не только не осознает факт своего назначения на высшую должность в стране, но и не подозревает о трагических событиях, развернувшихся вокруг его семьи.

08:31 Американские военные уничтожили иранские военные корабли вблизи Ормузского пролива, в том числе 16 минных заградителей, которые использовались для минирования. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Военные отчитались о ликвидации целей после того, как американская разведка зафиксировала попытки Тегерана заминировать Ормузский пролив. Для этого, по данным разведки, были задействованы небольшие суда, способные нести от 2 до 3 мин каждое.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

08:19 Нанесен удар по генеральному консульству России в Иране. В МИД РФ скрывали это два дня.

Генконсульство России в Иране, которое располагается в городе Исфахан в центре страны, было повреждено в ходе атаки на находящуюся рядом администрацию губернатора одноименной провинции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий Захаровой был опубликован на сайте ведомства вечером во вторник, хотя сама атака, по ее словам, имела место в воскресенье.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм. Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года», — заявила Захарова.

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