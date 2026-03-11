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Премьер Турчин взвыл из-за санкций

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  • 11.03.2026, 15:12
  • 9,458
Премьер Турчин взвыл из-за санкций
Александр Турчин

Он призывает МИД работать с ЕС над их снятием.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обратился к МИД страны с просьбой «настойчиво разъяснять европейским коллегам бесперспективность санкций». Глава правительства признался, что уходить с европейского рынка нельзя.

«Необходимо продолжать активно развивать контакты, использовать любые «окна возможностей» и сделать всё, чтобы не только сохранить, но и укрепить наши позиции на европейском рынке», — подчеркнул Турчин. Он добавил: «Продолжайте настойчиво доводить до европейских партнёров нашу принципиальную позицию о тупиковости санкционного подхода».

Совет Европейского cоюза 26 февраля принял решение продлить действующие санкции против Беларуси еще на один год.

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