Археологи обнаружили забытую цивилизацию, веками жившую под землей 2 11.03.2026, 16:41

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Ее представители жили в Европе.

На севере Испании археологи обнаружили останки средневекового общества, которое веками жило под землей, отрезанное от мира. Как пишет DailyGalaxy, убежищем для этого пещерного общества в период с VII по XI века служила серия природных скальных пещер Лас-Гобас.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, раскопки в Лас-Гобас выявили останки 33 человек, чьи кости рассказали историю их жизни. Около 63% генетических образцов показывают признаки инбридинга, то есть люди вступали в брак с близкими родственниками на протяжении нескольких поколений. Эксперты заявили, что сообщество было очень изолированным и мало взаимодействовало с внешним миром, что привело к недостатку генетического разнообразия и ухудшению здоровья с течением времени.

«Наши данные указывают на то, что это сообщество оставалось относительно изолированным по меньшей мере в течение пяти веков», – говорит Рикардо Родригес Варела, исследователь, специализирующийся на палеогенетике и молекулярной археологии.

Помимо генетических признаков инбридинга, у некоторых были обнаружены переломы и колотые раны, вероятно, от ударов мечом. Исследователи считают, что это означает, что внутренние распри были обычным явлением в подземном обществе.

В останках из Лас-Гобас также обнаружили следы оспы. Как объяснили исследователи, община, вероятно, заразилась оспой через зараженную свинину, поскольку свиньи были основным источником пищи для пещерных людей.

Живя вдали от крупных городов, жители Лас-Гобас были особенно уязвимы для таких болезней, как оспа. Без помощи извне и без доступа к лекарствам болезни могли уничтожить значительную часть населения.

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