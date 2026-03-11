Сербская авиакомпания начала летать в Россию через Беларусь 6 11.03.2026, 17:48

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Air Serbia не летала через нашу страну с мая 2021 года.

Сербская авиакомпания Air Serbia снова начала использовать воздушное пространство Беларуси на рейсах между Белградом и Москвой. По данным Flightradar24, новый маршрут начал использоваться с 3 марта 2026 года, заметил телеграм-канал «От винта | Авиация Беларуси».

Самолеты на линии Белград — Москва — Белград теперь регулярно пролетают через минский район полетной информации (FIR Minsk (UMMV), хотя раньше компания почти пять лет облетала Беларусь.

Этот маршрут считается наиболее коротким и удобным для авиаперевозчика. По сравнению с облетом через Польшу и страны Балтии он позволяет сократить путь примерно на 100—150 километров. Это дает экономию около 10 минут полетного времени и снижает затраты на топливо. Кроме того, при полете через Беларусь самолет проходит через меньшее количество зон полетной информации, что также уменьшает навигационные сборы.

Ранее Air Serbia отказалась от полетов через Беларусь в мае 2021 года после инцидента с рейсом Ryanair с Романом Протасевичем на борту, который был вынужденно посажен в Минске. После этого многие европейские авиакомпании начали избегать белорусского воздушного пространства. Хотя Air Serbia не входит в Евросоюз и не была обязана выполнять эти рекомендации, она также изменила свои маршруты.

Сейчас Air Serbia фактически стала единственной европейской авиакомпанией (если не считать российские и турецкие), которая регулярно использует воздушное пространство Беларуси. Кроме того, она остается одной из немногих европейских компаний, продолжающих выполнять рейсы в Россию.

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