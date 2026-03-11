Ученые нашли необычный способ бросить курить 13 11.03.2026, 18:55

6,400

Помогут грибы.

Американские исследователи протестировали необычный способ борьбы с курением — терапию с использованием псилоцибина, психоактивного вещества из так называемых «магических грибов». В эксперименте он оказался заметно эффективнее стандартного лечения с никотиновыми пластырями и психотерапией. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе участвовали 82 психически здоровых человека со средним возрастом 47,6 года. Полный цикл наблюдения, включая контроль через шесть месяцев, прошли 68 добровольцев.

Участников случайным образом разделили на две группы. 35 человек получили терапию с псилоцибином под медицинским наблюдением, а 33 — стандартное лечение: 13-недельную когнитивно-поведенческую терапию в сочетании с никотиновым пластырем.

Через полгода результаты заметно различались. Среди участников, принимавших псилоцибин, у 17 человек биохимические тесты не выявили следов курения на протяжении длительного времени. В группе с никотиновыми пластырями такого результата достигли лишь четыре человека.

Исследователи отмечают, что участники эксперимента были заядлыми курильщиками: в среднем они выкуривали 15,7 сигареты в день и уже предпринимали около шести неудачных попыток отказаться от курения.

Существенных побочных эффектов у людей, получивших псилоцибин, не зафиксировали. Во время сеанса пациенты находились под наблюдением врачей от восьми до девяти часов.

По словам авторов работы, результаты показывают, что терапия с псилоцибином может приводить к длительному отказу от курения почти в половине случаев. Это значительно выше показателей стандартной антиникотиновой терапии: в других исследованиях лишь один из 12 человек, использующих никотиновые пластыри, смог надолго отказаться от сигарет.

При этом учёные подчёркивают: подобные эксперименты должны проводиться только под медицинским контролем. Попытки повторить такой опыт самостоятельно не только незаконны во многих странах, но и могут закончиться травмами из-за неосторожных действий во время действия вещества.

Курение остаётся одной из главных причин преждевременной смертности в мире. По оценкам исследователей, ежегодно от его последствий — прежде всего инфарктов и инсультов — умирают более 7 млн человек. Для сравнения: от алкоголя погибают до 3 млн человек в год, а от всех типов наркотиков — около 600 тыс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com