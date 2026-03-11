Трамп заявил об ударе по 28 иранским судам для установки мин в Ормузском проливе 11.03.2026, 23:24

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

США уничтожили почти все минные корабли Ирана за одну ночь.

Вооруженные силы США ударили по 28 иранским судам для установки мин в Ормузском проливе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об уничтожении 16 иранских минных заградителей в районе Ормузского пролива.

«Мы уничтожили почти все их минные корабли за одну ночь. Мы добрались до 60-й лодки. Я и не подозревал, что у них такой большой флот»,— сказал Трамп журналистам (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

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