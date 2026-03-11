Николай Статкевич стал лауреатом престижной премии Homo Homini 2026 2 11.03.2026, 23:39

3,084

Николай Статкевич

Политик получил награду за многолетнее мужество и преданность делу демократии в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич стал лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который проходит в Праге с 11 по 19 марта 2026 года. Церемония награждения состоялась в первый день фестиваля, 11 марта, в центре Pražská křižovatka.

Премия Homo Homini — это одна из самых престижных международных наград в области прав человека, которую ежегодно вручает чешская правозащитная организация «Человек в беде».

Эта премия присуждается лицам или организациям, которые внесли исключительный вклад в защиту прав человека, демократии и ненасильственное разрешение политических конфликтов. Вручение традиционно проходит в Праге во время открытия кинофестиваля «Единый мир».

В этом году награда присуждена Николаю Статкевичу за его многолетнее мужество и преданность делу демократии в Беларуси, в том числе за его отказ покинуть страну после выхода из тюрьмы в 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com