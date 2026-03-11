Николай Статкевич стал лауреатом престижной премии Homo Homini 2026

Николай Статкевич стал лауреатом престижной премии Homo Homini 20262
- 11.03.2026, 23:39
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Политик получил награду за многолетнее мужество и преданность делу демократии в Беларуси.
Лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич стал лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который проходит в Праге с 11 по 19 марта 2026 года. Церемония награждения состоялась в первый день фестиваля, 11 марта, в центре Pražská křižovatka.
Премия Homo Homini — это одна из самых престижных международных наград в области прав человека, которую ежегодно вручает чешская правозащитная организация «Человек в беде».
Эта премия присуждается лицам или организациям, которые внесли исключительный вклад в защиту прав человека, демократии и ненасильственное разрешение политических конфликтов. Вручение традиционно проходит в Праге во время открытия кинофестиваля «Единый мир».
В этом году награда присуждена Николаю Статкевичу за его многолетнее мужество и преданность делу демократии в Беларуси, в том числе за его отказ покинуть страну после выхода из тюрьмы в 2025 году.