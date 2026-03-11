закрыть
17 июня 2026, среда, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Николай Статкевич стал лауреатом престижной премии Homo Homini 2026

2
  • 11.03.2026, 23:39
  • 3,084
Николай Статкевич стал лауреатом престижной премии Homo Homini 2026
Николай Статкевич

Политик получил награду за многолетнее мужество и преданность делу демократии в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич стал лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который проходит в Праге с 11 по 19 марта 2026 года. Церемония награждения состоялась в первый день фестиваля, 11 марта, в центре Pražská křižovatka.

Премия Homo Homini — это одна из самых престижных международных наград в области прав человека, которую ежегодно вручает чешская правозащитная организация «Человек в беде».

Эта премия присуждается лицам или организациям, которые внесли исключительный вклад в защиту прав человека, демократии и ненасильственное разрешение политических конфликтов. Вручение традиционно проходит в Праге во время открытия кинофестиваля «Единый мир».

В этом году награда присуждена Николаю Статкевичу за его многолетнее мужество и преданность делу демократии в Беларуси, в том числе за его отказ покинуть страну после выхода из тюрьмы в 2025 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер