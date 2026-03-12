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Белорусы тотально не спят

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  • 12.03.2026, 2:46
  • 10,724
Белорусы тотально не спят

Нарушения сна выявлены у огромного количества граждан.

Огромное количество белорусов мучает бессонница, рассказали в эфире СТВ.

Регулярно от 30 до 50% людей сталкиваются с нарушениями сна.

Бессонница может возникать из-за стресса, эмоциональных перегрузок, нарушенного режима дня или стать симптомом серьезных заболеваний.

Чаще всего на нарушения сна жалуются те, кто работает по ненормированному графику.

Хронический же недосып крайне опасен – он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, негативно влияет на эмоциональное здоровье, память, внимание и многое другое.

«В рамках программы «Здоровье нации» большое внимание уделяется <..> обеспечению оборудованием, которое может диагностировать <..> различные нарушения сна», – рассказала главный научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Ирина Марьенко.

Обычно, чтобы поставить такой диагноз, используют мониторинг сна с помощью специальных датчиков.

Важно понимать, что с бессонницей можно и нужно работать – медики предлагают лечение.

Его подбирают индивидуально, и иногда невозможно решить проблему без изменения образа жизни. Часто врачи находят основное заболевание, которое привело к проблемам со сном, тогда лечить предлагают именно его.

Из общих рекомендаций – на сон хорошо влияют регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима дня.

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