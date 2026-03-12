Израиль нанес уникальный удар: 13-й день войны против Ирана 16 12.03.2026, 9:35

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(Обновляется) В конфликт могут быть втянуты новые страны.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении тринадцатого дня войны.

22:37 ЦАХАЛ наносит новые удары по объектам инфраструктуры в Иране, сообщает израильская армия в своем телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля только что начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима по всему Тегерану», — говорится в сообщении.

22:26 Обеспечивать безопасность судов в Ормузском проливе, возможно, будут США вместе с международной коалицией, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Sky News.

21:11 Белый дом в соцсети X опубликовал новое видео с кадрами ударов по целям в Иране. Оно стилизовано под интерфейс игровой приставки Nintendo Wii. Заставка видео оформлена в виде видеоигры Wii Sports.

The Washington Post и Reuters ранее отмечали, что Белый дом ведет «войну мемов» против Ирана, регулярно публикуя подобные видео. Некоторые из них имитируют популярные видеоигры, например из серии GTA, другие — используют персонажей из поп-культуры и мемы, например Губку Боба.

20:26 У берегов Ирака в четверг загорелись два нефтяных танкера, по меньшей мере один человек погиб. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

20:23 С начала операции США и Израиля против Ирана американские военные нанесли удары по более чем 6 тысячам целей, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По информации военных, среди пораженных целей было более 90 иранских судов — около 60 военных кораблей и 30 судов для установки мин.

19:28 Международная морская организация (IMO) проведет на следующей неделе «чрезвычайную сессию» для обсуждения угроз судоходству на Ближнем Востоке, главным образом в Ормузском проливе, сообщает AFP.

Встреча, запланированная на 18–19 марта в штаб-квартире IMO в Лондоне, была созвана шестью из 40 членов организации: Великобританией, Египтом, Францией, Марокко, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок сырой нефти, фактически перекрыт из-за атак Ирана на суда и страны Персидского залива.

Новый верховный лидер Ирана Моджтабы Хаменеи в четверг заявил, что блокада Ормузского пролива продолжится.

19:01 Вдова погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи выжила, информация о ее смерти была ошибочной. Об этом сообщает агентство Fars, не уточняя источник сведений.

«Настоящим сообщается, что жена погибшего революционного лидера жива, и что первоначальная информация о его гибели была неверной», — сказано в сообщении.

18.05 Дональд Трамп заявил, что Иран является «империей зла» и он не позволит ему уничтожить весь мир. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Но гораздо больший интерес и важность для меня, как для президента, представляет предотвращение появления ядерного оружия у Империи зла, Ирана, и предотвращение уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться!» — написал Трамп.

18.55 Израиль начал новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте. Военные предупредили жителей центра города, что будут наносить удары по одному из зданий.

«Армия обороны Израиля начала серию ударов по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

15:51 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по ядерному объекту Ирана. На нем иранский режим работал над «критическими возможностями в сфере разработки ядерного оружия». Под ударом оказался объект вблизи Тегерана, который идентифицирован как комплекс «Талеган». ЦАХАЛ нанес по нему серию ударов в течение последних дней.

15.35 ЦАХАЛ ликвидировал командира от Корпуса Стражей Исламской Революции, действовавшего в ракетном подразделении террористической организации Хизбалла в Ливане. Абу Д'р Махмади был ключевой фигурой в военном координировании между террористической организацией и иранским террористическим режимом, выступая связующим звеном и посредником.

15.25 Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому центру разработки ядерного оружия. Объект «Талеган» использовался режимом для совершенствования критически значимых возможностей для разработки ядерных вооружений, говорится в посте в телеграм-канале ЦАХАЛ.

13:35 США ударили противобункерными бомбами по ядерным объектам в Иране. Армия США использовала бомбардировщик B‑2 Spirit и бомбы GBU-57/B.

Спутниковые снимки показали, что один из объектов, связанный с иранской ядерной программой, был поражен в результате нового удара. Речь идет о комплексе «Талеган-2» на военной базе Парчин. На крыше сооружения видны три крупных и точных точки попадания, что может свидетельствовать о применении сверхмощных противобункерных бомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator.

11:54 Пилоты истребителей ЦАХАЛа идентифицировали солдат в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана и уничтожили их ударом с воздуха.

Десятки истребителей ВВС по наведению военной разведки совершили очередные атаки на объекты режима в Тегеране. Среди уничтоженных целей:

штаб-квартиры и командные пункты, используемые ВВС Корпуса стражей исламской революции;

корпус Центрального военного университета КСИРа «Имам Хусейн»;

места хранения и производства баллистических ракет и зенитных ракет, готовых к запуску.

В то же время были атакованы штаб-квартиры, базы Сил внутренней безопасности и формирования «Басидж». Также удары нанесены по штабу разведки иранского террористического режима, которую ЦАХАЛ называет «министерством».

צפו בתיעוד: חוסלו חיילים ממשטר הטרור האיראני שפעלו במפקדה של משמרות המהפכה



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גלי תקיפות נוספים בטהרן ובמערב איראן



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלימו גלי תקיפות נרחבים לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים… pic.twitter.com/7PR88XCLcM — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2026

JUST IN — 🇮🇷🇺🇲🇮🇱 Mohsen Darbaghi, the Iranian Deputy Chief of Staff for Logistics, was eliminated in an Israeli-American strike. pic.twitter.com/LAZv9IzZqI — UK Report (@UK_REPT) March 11, 2026

10:26 Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после Ирана Трамп нападет на Россию. По мнению главы российских коммунистов, война на Ближнем Востоке является частью более широкой стратегии США и в будущем может угрожать стране-агрессору России. Об этом он сказал на заседании Госдумы.

10:13 В результате недавних ударов Израиля по авиабазе в Иране было уничтожено несколько истребителей F-14 американского производства.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки компании космической разведки Vantor. На кадрах видны обломки как минимум двух истребителей F-14 Tomcat на перроне 8-й тактической авиабазы в Исфахане. Этот город расположен в центральной части Ирана.

10:07 CENTCOM опубликовал кадры нейтрализации авиации Ирана.

Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало новые видеоматериалы операции, в ходе которой американские войска методично уничтожают авиационный потенциал иранского режима.

В ведомстве подчеркнули, что силы США перешли к активному лишению Ирана военных возможностей в воздухе.

09:21 Иран атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе и крупное месторождение нефти в Ираке.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Персидском заливе недалеко от иракского порта Басра. Они получили серьезные повреждения и загорелись. В результате 38 членов экипажа танкеров были спасены, по меньшей мере один человек погиб. Позднее Иран взял на себя ответственность за атаку, заявив, что поразил корабли подводными дронами. Порты Ирака приостановили работу после инцидента.

Представитель объединенного оперативного командования Ирака назвал атаку нарушением суверенитета и заявил о праве принять ответные меры. Кроме того, иранские беспилотники атаковали крупное месторождение нефти в Ираке «Меджнун». Оно находится вблизи границы с Ираном.

08:57 Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана фактически уже выиграна, и теперь вопрос заключается только в том, когда именно завершатся боевые действия.

«Я думаю, что мы в очень хорошей форме – главное, что мы должны выиграть это дело, выиграть быстро, но выиграть», – заявил Трамп. По его словам, многие комментаторы уже считают конфликт завершенным, и теперь возникает вопрос только о том, когда США остановят операцию. Американский президент также заявил, что не хочет допустить возобновления угрозы со стороны Ирана. Он предположил, что в стране должно появиться новое руководство, способное восстановить государство.

01:12 Боевики «Хезболлы» нанесли по Израилю массированный удар. Согласно оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 100 ракет боевики запустили из нескольких районов Ливана. После атаки сирены прозвучали в Хайфе, а также по всей Галилее и на Голанских высотах. Это была самая крупная атака «Хезболлы» на Израиль с тех пор, как боевые действия усилились в начале марта.

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