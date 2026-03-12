Между Кэти Перри и Кэти Перри возник спор 3 12.03.2026, 12:03

7,514

Кэти Перри

Его разрешил австралийский суд.

Австралийский суд завершил многолетний спор между американской поп-певицей Кэти Перри и австралийским дизайнером Кэти Перри (девичья фамилия — Тейлор), постановив, что модельер имеет право продавать одежду под своим именем, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Высшая судебная инстанция Австралии признала, что дизайнер Кэти Тейлор, девичья фамилия которой Перри, законно использует бренд «Кэти Перри» для своей линии одежды, основанной в 2007 году.

Спор начался еще в 2009 году. Тогда представители певицы Кэти Перри направили дизайнеру письмо с требованием прекратить использование имени и отказаться от регистрации товарного знака. В тот момент Тейлор только открыла свой первый шоурум в Сиднее и подала заявку на регистрацию бренда.

Позже дизайнер подала иск, заявив, что во время гастролей в Австралии в 2014 году певица продавала сувенирную продукцию, нарушающую ее торговую марку. В 2023 году суд первоначально поддержал Тейлор, однако в 2024 году это решение было отменено.

В окончательном решении суд указал, что известность поп-звезды настолько велика, что покупатели вряд ли перепутают бренд австралийского дизайнера с продукцией певицы.

После оглашения решения Кэти Тейлор заявила, что это дело было не только о имени, но и о защите малого бизнеса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com