Квентин Тарантино написал пьесу для театра 12.03.2026, 14:58

Квентин Тарантино

Спектакль обещает сохранить фирменный стиль легендарного режиссера.

Sonia Friedman Productions и Sony Pictures Entertainment объявили о партнерстве для разработки новой театральной постановки «Кавалер Попинджей» по сценарию Квентина Тарантино, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Проект описывают как «приключенческую комедию», действие которой разворачивается в Европе 1830-х годов. По официальному синопсису, спектакль представляет собой яркую историю обманов и маскировок, вдохновленную классическими приключенческими эпопеями театра и кино. При этом постановка обещает сохранить фирменный стиль Тарантино с характерным юмором и остроумием.

Sonia Friedman Productions известна успешными шоу, включая «Паддингтон: Мюзикл» и «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Сам Тарантино сообщил еще летом прошлого года, что пьеса уже написана и станет его следующим крупным проектом. По его словам, подготовка постановки займет около полутора–двух лет. Источники предполагают, что премьера может состояться в январе 2027 года.

Следующей постановкой Тарантино, вероятно, станет сценарий Дэвида Финчера «Приключения Клиффа Бута», который, по мнению экспертов индустрии, может попасть на Венецианский кинофестиваль — там Финчер и Netflix три года назад представили фильм «Убийца».

«Кавалер Попинджей» обещает стать громкой премьерой на пересечении театра и кинематографа, объединяя захватывающий сюжет и уникальный стиль одного из самых известных режиссеров современности.

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